La influencer Andrea San Martín anunció que tomará medidas legales contra el programa Amor y fuego, pero Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedaron callados y le cantaron todas sus verdades este lunes 31 de octubre de 2022.

“No me extraña que ahorita vuelva con Juan Víctor también ¿quién se iba a imaginar que iba a volver con el hombre roca después de todo? No me extraña a mí”, se burló Gigi Mitre de la ‘ojiverde’.

“¿Por qué desvía la atención que ‘si en Amor y fuego me preguntaron’? O sea, ella cree que esto tapa sus escándalos, ella cree que esto tapa lo que ella no quiere hablar, me peleo con ellos y el titular va a ser este, no el tema... de repente le molestó que el viernes expusieramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando, qué habla en sus plataformas, de qué se queja, en qué momento se le ha cambiado algo, en qué momento se ha cambiado el sentido de lo que ha querido decir”, dijo Rodrigo González.

Según Gigi Mitre, la que manipula la información es Andrea San Martín: “Ella es perfecta para hacer el cambio de titulares, recuerda que cuando pasó lo del ‘Pato’ Quiñones, ella fue y qué hizo, se presentó en un programa de televisión donde empezó a hacerse la buena (...) entonces ya nadie hablaba”. “Es especialista en hacer cortina de humo”, acotó ‘Peluchín’.

Tras escuchar las declaraciones de Andrea, Gigi Mitre la puso en su lugar: “Tú más bien ten mucho cuidado con lo que haces”. “A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas”, comentó Rodrigo González.

“¿Qué cree esta, que somos Juan Víctor que nos va a venir a amenazar así como le da la gana? Amenaza actuar por la vía legal contra nosotros, a ver”, la retó el conductor.

“Tú estás asegurando que nosotros manipulamos la información y tú, con tu credibilidad en el sótano, porque en el subsuelo no, en el sótano donde la tienes después de los hechos que has protagonizado ¿estás intentando de alguna manera decirle a la gente que a nosotros no nos tiene que creer? Cariño, yo no necesito decirle a la gente a quién tiene que creer y a quién no, ya cada uno con su comportamiento y su trayectoria, se avalará cada cual, pero esas recomendaciones te las puedes guardar en el bolsillo, Soraya”, expresó Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

