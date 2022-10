Luego de que Samahara Lobatón sea eliminada de ‘El gran show’ y anuncie que se irá del Perú a estudiar con su familia, Youna emitió un comunicado anunciando el fin de su relación, pero lo borró a los pocos minutos.

Luego de emitir el comunicado del fin de su relación con Samahara Lobatón, Youna decidió aclarar que solo fue una broma, dejando con la boca abierta a más de uno, entre ellos a Gigi Mitre, quien no tomó nada bien lo que hizo el barbero.

“¿En una broma mete a tu hija?”, fue así como Gigi criticó la actitud de la pareja de Samahara, con quien tiene una hija, en quien no habría pensado, según resaltó la conductora de ‘Amor y Fuego’: “No me parece gracioso, meter a tu niña en esto no me parece”.

