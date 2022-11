No aprendió la lección. Magaly Medina tuvo en su set a Dalia Durán, quien decidió dar sus descargos en contra de John Kelvin, quien lejos de mostrar sus cambios como persona, fue grabado con ánimos de venganza en contra de sus detractores.

“Yo escuché una conversación y lo voy a decir porque no sé si el abogado de John Kelvin se la mandó a mi reportero para que yo la escuchara a modo de amenaza, cosa que a mí sus amenazas”, fue así como Magaly confesó haber recibido por parte de sus reporteros un audio en el que estarían tramando una venganza en contra de ella.

Luego de aclarar que ella no puede difundir el audio, pero sí dárselo a la abogada, Magaly relató el contenido del audio: “En esa conversación se nota a un John Kelvin que no aprendió nada, que no tiene ni humildad ni sencillez, que le dice al abogado que yo estoy mintiendo junto contigo (Dalia), que además le dice, hay que enjuiciarla, póngale un juicio a Magaly, métale un juicio, todo eso, un hombre vengativo, revanchista”.

El audio sería compartido por Magaly con la abogada Claudia Zumaeta, quien apelará para que le den una sentencia justa para Dalia Durán a John Kelvin y sería usado como muestra de que el cantante no ha cambiado.

