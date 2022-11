Magaly Medina no tuvo piedad con Josimar, quien ha regresado a Perú para retomar su relación con María Fe Saldaña, madre de su última hija, pese a que el cantante sigue casado legalmente con la cubana Yadira Cárdenas, en Estados Unidos.

“Por qué no le preguntan sobre su esposa cubana, en el programa de la ‘Chola’ no le preguntan nada, no lo quieren incomodar”, dijo disgustada la ‘Urraca’, en la edición del 14 de noviembre de ‘Magaly TV La Firme’.

La periodista también se mostró indignada con la actitud de María Fe Saldaña, cuestionando su inteligencia y autoestima:

“La pobre chica, cuál será su coeficiente intelectual, qué carencias emocionales tendrá la pobre María Fe Saldaña que el otro vino, otra vez le pintó pajaritos en el aire, se lo creyó y por supuesto le pagó el viaje a ella, le pagó el viaje a su mamá, las llevó a México, a Europa”.

Para Magaly, el pasar una manutención económica no te convierte padre, por lo que considera que fue una “humillación” lo que hizo Josimar con la joven de 22años.

“La chiquita se calló la boca y otra vez asume vivir con él, ¿así soluciona las cosas? ¿así borra toda la humillación pública que fue? que te dejaran embarazada acá. Claro te pueden mandar la mensualidad para que pagues la clínica, los pañales, pero eso no te hace padre, parte de una familia, para nada. Allá la tonta que es ella ,que la ha aceptado”.

