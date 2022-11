Gian Marco Zignago sigue recibiendo duras críticas en redes sociales luego de que mostrara su verdadera cara al humillar a un reportero de ‘Amor y Fuego’ y ningunear su trabajo.

Aunque el cantante hasta el momento no se ha disculpado con el periodista, un nuevo testimonio contra él sale a la luz. El maquillador Martin Catalogne habló de su experiencia con Gian Marco en un reciente video que publicó en su canal de Youtube.

El estilista resaltó que trabajó por años en una aerolínea con Claudia Moro, exesposa del cantante.

“No me sorprende (el maltrato al reportero de ‘Amor y Fuego’) porque lo conozco, porque cuando yo volaba, su ex esposa (y yo) éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes, he convivido un poco con él” , comenzó diciendo.

Catalogne recordó que una vez Gian Marco fue muy malcriado con él: “he tenido experiencias con él, una experiencia bastante desagradable hacia mi, fue muy malcriado conmigo, en una oportunidad déspota a más no poder. Yo sé lo que es esa mirada y esa cara de odio, y de creerse superior. Ojalá algún día cambie y llegue a ser un poquito mas amable con la gente te da de comer”.

Gian Marco es déspota, según Martin Catalogne

Martin Catalogne también dio su opinión después de haber interactuado con Gian Marco en más de una ocasión.

“Les puedo decir: no es un tipo simpático, él se vende muy bien en cámaras, pero después es una cosa y en persona en otra cosa, no trata para nada bien a sus fans (...) No solamente me parece creído, me parece déspota, desconsiderado, malagradecido, son opiniones mías. No todo lo que brilla es oro, y hay un dicho que dice nunca conozcas a tus ídolos porque ten pueden desilusionar y él es el vivo caso que ha desilusionado a muchísimos fans suyos porque no es capaz de tratarlos bien”.

