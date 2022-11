El reportero de ‘Amor y Fuego’ confrontó a Gian Marco , luego que el cantante lo humillara hace unos días cuando le preguntó por su vida sentimental. “(Hazme) una pregunta inteligente... a ver a ver”, le había dicho el cantante al periodista de Willax TV.

El cantante estuvo en Piura, donde ofreció un concierto que no tuvo la convocatoria esperada, pues se evidenció varios lugares vacíos, según las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Buenos días Gian Marco, tenemos preguntas inteligentes para ti, ¿por qué humillaste nuestro trabajo la semana pasada?”, le peguntó el reportero.

El cantante solo se mostraba masticando su chicle, pero ignorando al hombre de prensa. “Ahh ok, ¿tengo que explicarle o no? No”, respondió, sin mirar a las cámaras.

El intérprete de ‘Tú no te imaginas’ se mostró con otra actitud frente a sus fans, abrazando a sus fans, recibiendo regalos y tomándose fotos con sus seguidoras.

Pese a que reportero exigía un mea culpa, Gian Marco no dijo nada.

“Es un Gian Marco irreconocible, tomándose fotos con todo el mundo” , se burló Rodrigo González

TE PUEDE INTERESAR