Josimar reapareció en televisión tras regresar al Perú luego de casi 2 años. El salsero estuvo en el ‘Reventonazo de la Chola Chabuca’, pero no habló de su polémico matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas, con quien se habría casado solo para obtener la residencia de los Estados Unidos.

En el programa del 12 de noviembre, la Chola Chabuca resaltó la presencia de María Fe Saldaña en la entrevista. “ Tuve que aclarar cosas y con la persona que tenía que aclarar las cosas” , comentó el cantante sobre la madre de su última hija, dejando entrever que con ella sí conversó sobre su sitación legal en EE.UU.

De otro lado, Josimar explicó por qué abandonó embarazada a María Fe, a inicios del 2021.

“La disquera me lo puso bien claro: que el 23 de junio tenía que estar en Estados Unidos, si no llegaba me iban a anular el contrato (...) dejaba todo, dejé a mi familia, deje los 15 años de mi hija. Yo tenía que estar con mi hija y no pude hacerlo porque el trabajo era primero” , comentó.

El popular ‘Rey de la salsa perucha’ dijo que tuvo que abandonar el Perú para que no le quitaran el contrato: “dejé a toda mi familia por el futuro que es de mi familia, me tuve que ir por una mejoría”.

Josimar no habla de su esposa cubana

Pese a que se casó con la cubana Yadira Cárdenas a fines del 2021 y vivió con ella varios meses, Josimar eliminó ese capítulo de su vida.

“No es fácil es estar fuera de tu país. Lo más duro fue estar lejos de mi familia. Yo soy de familia, el Perú me conoce, sabe que siempre he estado detrás de mis hijos, pero llegar a mi casa y no ver a nadie, eso es feo. Valió la pena irme porque soy el artista que quería ser”

