Jazmín Pinedo tuvo un curiosa reacción al presentar la nota de Gabriela Herrera, quien fue expulsada de ‘El Gran Show’ por brindar declaraciones a ‘Amor y Fuego’ de Willax TV, donde criticó duramente a Gisela Valcárcel y a sus compañeras.

“La que está un poco distanciada es Gabriela porque fue separada de El Gran Show” , dijo la ‘Chinita’, provocando las risas de Jaime ‘Choca’ Mandros. En ese momento, alguien de la producción exclamó: ”¡Qué mala!”.

Jazmín intentó controlar la risa rápidamente y agregó que “hay unas cláusulas de por medio medio y ella, no sé si sabiendo o no, la rompe y se metió en un pequeño problema. Con cariño, Gabrielita”.

Por qué las figuras de América TV no pueden declarar a otros medios

Jaime ‘Choca’ Mandros comentó que los conductores de América TV tienen en su contrato una clausula que les impide declarar en otros medios o canales de TV.

“Quizá la gente no entienda, pero cada uno de los que estamos aquí tenemos cláusulas en nuestros contratos y la mayoría en América TV tenemos el hecho de no declarar a otros medios (..) que si nosotros no podemos declarar a otros medios es porque nos estamos jugando nuestra propia chamba” , sostuvo este 14 de noviembre,

“Hay reglas que hay que seguir (...) no es solo nuestro trabajo es el sustento de nuestra familia”, agregó Jazmín Pinedo.

