La esposa de Kenji Fujimori explotó en llanto tras escuchar la condena 4 años y medio de prisión efectiva que recibió el excongresista por la presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la Presidencia de la República, en marzo de 2018.

El canal ATV registró el preciso instante en que Erika Muñoz Regis, esposa de Kenji, se muestra conmocionada por la noticia.

La empresaria usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la sentencia del hijo de Alberto Fujimori e indicó que apelarán la decisión del Poder Judicial:

“Mi esposo es inocente y no voy a permitir que alguien diga lo contrario; está más que claro que si lo han declarado inocente por cohecho y tráfico de influencias simulado, cómo lo van a condenar por tráfico de influencias real.... más que jalado de los pelos - pero respetamos la decisión de la sala pero discrepamos completamente de la decisión y nos vamos a pelearla con todo”

Consideró que los 5 años de juicio que enfrentaron fue “injusto” y que todo se trataría de “una treta mal hecha”.

“Se ha demostrado la inocencia de mi marido , quieren jalar algo de los pelos para privarlo injustamente de su libertad e inhabilitarlo esto si es #njusto no me voy a callar y me voy con todo a defender al mejor ser humano que tengo a mi lado y que tengo la dicha de haberme casado contigo Kenji Fujimori Higuchi , mi vida, te amo con todas las fuerzas de mi alma y mi corazón. Toda tu familia estamos contigo, aquí seguimos dando la lucha”, agregó.

Por qué Kenji Fujimori no irá inmediatamente a prisión

Kenji Fujimori fue condenado a 4 años y medio de prisión, pero la ejecución de pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme (ratificada en segunda instancia), según dispuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

La sala encontró culpable a Kenji Fujimori del delito de tráfico de influencias agravado, pero no por cohecho activo genérico. La fiscalía había solicitado doce años de cárcel por el caso ‘Mamanivideos’.

TE PUEDE INTERESAR