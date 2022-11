Dalia Durán recibió una avalancha de críticas tras ser captada cenando y celebrando con su expareja John Kelvin, a quien ella denunció por agresión física y psicológica. Por ello, la abogada Claudia Zumaeta decidió renunciar a la defensa de la cubana y dijo que no le parecía el accionar de Durán.

“Me llegan estas fotos que, lógicamente, han hecho que desista de la defensa de ella, porque creo que yo también tengo valores y tengo ética. Con una fotografía así, yo no puedo defender a una persona que me dice algo y se sienta al lado de su agresor y brinda con una copa de vino”, señaló la defensora en el programa “Magaly TV, La Firme”.

¿Qué dijo Dalia Durán tras la renuncia de su abogada?

En diálogo con El Popular, Dalia Durán mencionó que no le sorprendió el comportamiento de la abogada pues, desde hace varios días, no la acompañaba a las reuniones pendientes.

“ No me sorprende porque últimamente todo eran excusas para no acompañarme a las diligencias. Incluso el viernes me dejó sola, dizque porque estaba enferma. Ella sabía que habían rechazado la casación, incluso antes de la primera audiencia en el centro de conciliación de Jesús María ”, declaró para referido medio.