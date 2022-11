Samahara Lobatón sigue pagando caro el haber presumido que gastó 40 mil soles en la fiesta por el primer año de su hija Xianna. Y es que los usuarios la siguen criticando cada vez que tienen oportunidad.

Esta vez, la hija de Melissa Klug fue ‘troleada’ por no haberse hecho el retoque de sus uñas postizas y lucirlas terriblemente mal en un video por su cumpleaños.

La plataforma Instarándula compartió los comentarios de las populares ‘ratujas’, quienes no perdonaron a Samahara: “Tiene 40 mil soles, pero no para las uñas. Sospechoso”.

Samahara desata su furia por críticas

Samahara Lobatón, quien acaba de cumplir 22 años de edad, explotó de disgusto en sus redes sociales tras la avalancha de críticas en su contra, por no tener sus uñas en buena condición.

La hija de Abel Lobatón dijo, indignada, que volvió a caer enferma por septicemia. Recordemos que a ella se le encontró una bacteria en la sangre hace algunos meses. Por ello, indicó que prefiere estar con su hija que irse al salón de belleza.

“Me encanta que hablen tanta tontería. He estado internada desde el 8 de noviembre hasta el 16 de diciembre, ¿sabías eso? NO, porque no sabes nada de mi vida y lo que pasó. Tras que he estado internada, soy mamá a tiempo completo y prefiero esas 3 horas que me demoraré retocándome las uñas, pasarla con mi bebé que no he visto casi nada porque nuevamente caí enferma. Recuerda que soy un humano completamente mortal como tú. Vengo luchando casi 7 meses de mi vida con una bacteria que casi me mata y aún así me paro y sigo luchando por mi hija”, escribió la influencer.

Sin embargo, las seguidoras de Instarándula siguieron cuestionando a Samahara:

“Pero tengo una duda, ¿cómo que hasta el 16 de diciembre? Aún seguimos en noviembre”;

“Ahh pero para ir al concierto de Bad Bunny (13 y 14 de noviembre) ¡ahí sí tuvo tiempo!

