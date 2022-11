John Kelvin decidió romper su silencio y brindó una exclusiva entrevista para el programa “Amor y Fuego”, donde reveló los motivos exactos por los cuales masacró a Dalia Durán hace más de un año, motivo por el que fue enviado a prisión.

Y es que el cumbiambero señaló que no recuerda lo que sucedió el día que golpeó a la modelo cubana, pues asegura que estaba bajo los efectos de sustancias toxicológicas.

“La gente de mi entorno, gente que me conoce, mi familia, mis amigos, saben que yo ni fumo, no me drogo, no consumo cosas. Solo que ese día estuve en el lugar equivocado y con la gente equivocada”, comenzó diciendo para las cámaras de Willax TV.

En ese sentido, el cantante peruano confesó que, meses después, al enterarse que tenía drogas en su cuerpo, se comunicó con las personas que estuvieron en la misma reunión que él, horas antes de golpear a Dalia.

“A mi me llega siete meses después el documento del examen toxicológico que me hicieron ese día, pero cuando yo ya estaba privado de mi libertad. Cuando me entero de eso, yo llamo a la gente que estuvo ese día conmigo y me dijeron que los shots de jagger tuvieron sustancias toxicológicas”, expresó.

