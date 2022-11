La modelo Rosángela Espinoza reveló que se realizó un examen de sangre para revisar su nivel de hormona antimulleriana y nunca se esperó un resultado tan bajo; por este motivo, decidió congelar sus óvulos rápidamente, pues ya tiene 33 años.

“Se recomienda que las mujeres jóvenes a partir de los 25 años se realicen este examen <hormona antimulleriana>. Así no quieras ser madre o congelar tus óvulos. El examen ve tu estado. Si el valor te sale por debajo de 2 sí o sí tienes que tomar una acción, OJO (si quieres ser mamá) porque no se puede aumentar la hormona antimulleriana”, contó Rosángela Espinoza.

“Yo decido cuándo ser mamá”, escribió la ‘chica selfie’ en Instagram Stories. “Es una decisión que depende solamente de ti”, comentó Rosángela Espinoza.

“Les cuento que ya no falta nada para que me saquen mis ovulitos. Estoy hinchadita, que es lo normal (...) los últimos días se ponen así, hinchadas, es normal; también como que tu estado de ánimo es... como que sube y baja, bueno, en mi caso (...) me da muchísimo sueño en estos días, es como que quiero mi cama, no quiero hacer nada, es normal porque obviamente te inyectas hormonas, ya no falta nada, a cuidarse mucho”, explicó Rosángela Espinoza al mostrar su abdomen.

Sobre sus niveles de hormona antimulleriana, Rosángela Espinoza reveló que le salió muy bajo, lo que la llevó a congelar sus óvulos: “Se empezó rápido el tratamiento porque mi hormona antimulleriana me salió menor que 1. Por eso siempre les digo envíenme sus buenas vibras en cada paso. Jamás imaginé un resultado así. Si quiero salir embarazada es ahora antes que no tenga ovulitos. Pero si congelo mis pocos ovulitos que me quedan sí puedo más adelante. Por eso les recomiendo que se realicen el examen de la hormona antimulleriana. Felizmente que fui a la clínica. Los tiempos de Dios son perfectos, con fe”.

La ‘chica selfie’ también se mostró indignada con un usuario que le hizo la siguiente pregunta: “Si estás sin pareja ¿por qué congelar tus óvulos?”.

Fuente: Instagram @rosangelaeslo

