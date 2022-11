Arantx Mori no se calló nada y decidió declarar para las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” y referirse a los insultos que habría recibido por parte de Giuliana Rengifo mediante un chat que se viralizó en redes sociales.

“Me dice plástica, interesada, extorsionadora, zo..., ‘runrurna’ me ha dicho prácticamente. Me está poniendo el apodo que a ella todo el mundo en las redes le dicen. Cara de cab..., o sea, la señora no se ha mirado al espejo, creo que ella se está describiendo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la integrante de “Vanessa y las tremendas” señaló que diversas personas que la apoyan, están recibiendo ataques por parte de la cumbiambera. “Hay un montón de gente que se está solidarizando conmigo y me mandan los pantallazos de las conversaciones que tienen con esta señora y ella les responde de una manera feísima, atacándome, insultándome, denigrándome”, agregó.

Por otra parte, Arantxa comentó que no entiende la razón por la que Giuliana la ataca, cuando fue ella la que se metió en le medio de su relación con Eduardo Rimachi. “No sé cuál será su problema conmigo, porque quería estar con mi pareja y se lo he dejado con moño y todo, porque yo terminé la relación”, expresó.

“Qué fresca eres para decirme y tildarme todos estos adjetivos que me has dicho, a ti, que en todas las redes te tildan de quita maridos, de ‘runruna’, de todos los adjetivos negativos que se les puede calificar a una mujer”, finalizó diciendo la cantante.

