Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no pudo evitar ser interceptado por la prensa para ser consultado sobre su actual “rivalidad” con Magaly Medina. Y es que el conductor de “Amor y Fuego” no descartó tener una conversación en el futuro con quien fue su muy buena amiga.

En ese sentido, el polémico presentador decidió referirse a las constantes minimizaciones que sufriría su programa por parte de la popular ‘Urraca’. “A Magaly no le digo nada, le deseo lo mejor, lo que he tenido que decir, ya se lo dije al aire. Cada uno sabe hacer lo suyo, cada uno tiene su público, su trayectoria”, comenzó diciendo.

“Nada de eso va a cambiar por lo que me diga ella a mí o por lo que le diga yo a ella. Más bien lo mejor que podemos hacer por esa gente que sigue el rubro y que nos quiere. Hay gente que nos quiere a los dos también”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el popular ‘Peluchín’ no descartó poder encontrarse en algún momento con Magaly y poder hasta conversar.

“Nunca descarto nada, en televisión nunca hay que decir que no a nada. No está en mis planes, aparte que no puedo hacerlo por cuestiones de contrato, pero eso no quiere decir que todo bien ¿no?”, finalizó diciendo a Trome.

