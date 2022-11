En la reciente edición de “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González se refirió otra vez a Ethel Pozo, quien utilizó su cuenta de Instagram para justificar su ingreso al concierto de Bad Bunny. Según la hija de Gisela Valcárcel, ella no utilizó sus ‘influencias’ ni su ‘vara’ para poder disfrutar del recital del ‘Conejo Malo’ que se realizó este lunes 13 de noviembre de 2022.

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó” , explicó Ethel Pozo.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre explicaciones de Ethel Pozo?

“Cuarenta y cinco minutos nos ha pasado el informe del concierto, quienes gritaban, cuál era el área más enardecida, los celulares que robaron, la inseguridad del país, nos ha pasado un parte policial de los sucesos del concierto para decirnos: ‘No, yo no tengo vara, no solamente a mí, si no a todo mi grupo’ (...) No aclares que oscureces, eres igual de fingida que tu mamá, pero no tienes la misma inteligencia ni gracia para salir de estas situaciones como tu mamá”, disparó Rodrigo González en un inicio.

“Que alguien le haga un favor y le quité el teléfono, que espere que esto sea periódico de ayer, que algo pase y que lo tape, la gente se olvida, acá la gente te perdona que le robes, vuelve a votar por ti y todo eso, imagínate alguien de la farándula que no tiene injerencia en su vida, la gente se olvida, haces algo y la gente se olvida (...) ¡Para ya! olvídate de esto, no te agobies con todo lo que la gente te está diciendo, a todo el Perú nos ha quedado claro que tienes vara y que la ejerces, que utilizaste tus plataformas como una especie de presión (...) Todos vimos como a 3 mil personas no le dieron la misma solución, hasta el día de hoy están esperando que alguien les diga que va a pasar con su dinero, con sus entradas, con su tiempo (...) Por más que pongas carita de pobrecita, de que pongas vocecita de ‘vístima’, que mires a la cámara y tus pestañas te pesen y no puedas levantar los parpados, no nos das pena. ¡Para ya con eso! ya nos dimos cuenta como te manejas, cómo te mueves y cómo te dieron solución” , agregó.

