Carlos Cacho, amigo íntimo de Tilsa Lozano , fue consultado por el look que lució la ‘exvengadora’ en su matrimonio con Jackson Mora, el pasado viernes 25 de noviembre, celebrado en Pachacámac.

Aunque el autodenominado ‘Zar de la Belleza’ no quiso destruir a Tilsa por su vestido, ante la presión de las conductoras de ‘América HOY’, tuvo que criticar su peinado. Recordemos que la ‘exconejita’ de Playboy no usó el tradicional velo de novia.

“El velo ayuda a sostener el peinado, la peineta del velo te sostiene (...) siento que se le desarmó el peinado, siento que no le duró mucho, no sé quien le peinó” , comenzó diciendo Carlos Cacho.

“No me gusta, me gusta mucho el vestido, no me gusta el peinado, me parece que esta muy desarmado , el peinado de novia soporta mucho trajín, sudor ,filmación, hay que asegurar, porque es un peinado que va a sufrir”, agregó.

Tilsa Lozano se defendió: “No se desarmó, me lo quité”.

Carlos Cacho defiende vestido de Tilsa Lozano

Carlos Cacho fue cuestionado por defender el vestido de novia que usó Tilsa Lozano, pese a tener un escote profundo.

“El escote era atrás, no delante. El de la espalda me parece que está bien, el escote de adelante... no la vi con tanta ‘tetera’ afuera” , sostuvo.

