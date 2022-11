El 25 de noviembre de 2022, Magaly Medina se burló de la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Según la periodista, los ahora esposos no invirtieron en la decoración del matrimonio y, por el contrario, el evento fue ‘poco elegante’.

“Esa boda no costó ni 2 soles, esta es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, esta sí le ganó a la de Ethel, definitivamente peor que la de Ethel. No saben todo lo que había, habían cuatro estacas y unas sábanas puestas ahí encima que el viento las agitaba”, dijo la ‘urraca’.

Según Magaly Medina, le hizo recordar a su niñez en Huacho: “parecía cuando yo era humilde, mi mamá tenía un tendal donde lavaba las sábanas y las colgaba para que se secaran porque cuando yo vivía en Huacho no había lavadora, secadora, entonces se lavaba y se tendía las sábanas en los tendales, ya, eso parecía, me hizo recordar mucho a mi ‘chiquititud’, me dio una nostalgia, no saben”.

Poco después, Magaly Medina insistió con este recuerdo de su niñez: “Me recordó a mi niñez (...) cuando mi mamá lavaba las sábanas y las ponía en el tendal a secarse, eso me recordó. Cuatro palos, esos palos verdes, cuatro estacas mal puestas y le han puesto unos trapos ahí sin elegancia, sin nada, de verdad parecen harapos”.

“Yo no sé por qué le pusieron esos foquitos si la boda era a mediodía, para qué, quién más iba a ir a sentarse a ese altar. Lo que pasa es que lo pusieron para que los harapos no se vieran tan andrajosos, para que esas telas no volaran, para que esas luces soportaran y no estuvieran volando los trapos así como sábanas al viento en los tendales, cuando hay gente que todavía lava a mano y pone sus sábanas al tendal, eso parece, le pusieron sábanas al sol para que se sequen”, afirmó.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR