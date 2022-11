Tilsa Lozano disfrutó como nunca su boda con Jackson Mora , la tarde del viernes 25 de noviembre. A sus 40 años, la exconejita lo entregó todo en la pista de baile; sin embargo, su flamante esposo no estuvo a la altura de las circunstancias.

Y es que en uno de los tantos videos que grabaron los invitados, se le ve a Tilsa sacando sus ‘pasos prohibidos’ en pleno show de la agrupación salsera ‘Son Tentación’, que lidera Paula Arias.

La expareja del ‘Loco’ Vargas quiso ‘perrear’ junto a su esposo, incluso se agachó hasta el piso y puso su ‘totó' en la cara de Jackson. Pese a los atrevidos pasos de baile de Tilsa Lozano, el exboxeador se avergonzó y no le siguió el ritmo.

La jurado de ‘El Gran Show’ intentó hacerlo por segunda vez, pero Mora se dio la vuelta, decepcionando a su esposa.

Jackson Mora y Tilsa Lozano bailando

¿Qué dijo Kathy Sheen?

La periodista de espectáculos Kathy Sheen dio con palo a Jackson Mora por no ‘perrear’ con Tilsa:

“Ah no, Tilsa a sus 40 años y en 20 uñas reguetonea, perrea, menea la cadera y Jackson, a sus 47 años... Rivellino, ¿qué pasó? No puede ser que a tus 47 años y siendo deportista, no puedas darte tu meneadita hasta abajo, qué pasó Jackson, parece que la ausencia de deporte ha hecho que tus articulaciones se congelen, se atrofien, pero lo cierto es que Tilsa dijo ‘no, es mi boda’, y ha cambiado de taquitos, se puso unas botitas súper cómodas porque así hay que perrear”.

