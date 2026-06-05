Sí, el pan puede formar parte del desayuno incluso si hay sobrepeso o cambios hormonales. Lo que más influye no es solo “comer pan”, sino el tipo de pan, la cantidad y cómo se acompaña.

Muchas mujeres llegan a la perimenopausia con más facilidad para acumular grasa abdominal y menos tolerancia a excesos de azúcar o harinas refinadas. Por eso, desayunos basados únicamente en pan blanco, mermelada o productos ultraprocesados suelen dar menos saciedad y favorecer más hambre pocas horas después.

La evidencia muestra mejores respuestas metabólicas cuando el pan se combina con proteína y fibra. Por ejemplo, pan de masa madre o integral acompañado de huevo, queso fresco, yogurt natural, palta o frutos secos. Esto ayuda a que la absorción de glucosa sea más lenta y estable. En nutrición hormonal, el objetivo no es vivir restringida, sino aprender qué combinaciones ayudan a que tu metabolismo trabaje mejor en esta etapa.