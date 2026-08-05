La ciudad de Gaza presenció ayer el entierro masivo de 112 miembros de una misma familia, incluidos niños, cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros el último domingo, pese a que el Ejército de Israel bombardeó sus casas hace casi tres años.

Se trata del mayor funeral de integrantes de un solo núcleo familiar en la historia reciente de Gaza, según la familia afectada, los Abu Sharia al Hasaina, y el servicio de emergencias Defensa Civil.

Terrible récord

“El funeral más grande de la historia palestina”, así lo ha calificado en su perfil de X Mustafa Barghouti, un reconocido político palestino y miembro del Consejo Legislativo Palestino.

“Sus cuerpos fueron recuperados de entre las 308 personas muertas en la masacre perpetrada por el ejército israelí”, acotó.

Dura escena

La ceremonia inició en una de las viviendas familiares, ubicada en el barrio de Sabra.

Durante el cortejo fúnebre, los restos fueron primero alineados entre las casas y edificios derruidos, para finalmente recibir sepultura en nichos colectivos en el cementerio Sheikh Shaaban, en el centro de Gaza.

Niños presentes

En la ceremonia de despedida también han participado decenas de niños que ondeaban banderas, colocaban flores o disponían las mortajas que portaban los cuerpos.

Otros tantos han presenciado el acto desde la parte superior de algunos edificios aledaños destrozados por fuego de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).