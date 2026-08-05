La Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la banda delictiva denominada “Los Malditos Cirujanos de Santa Anita”, acusados de participar en un presunto caso de hurto agravado en agravio de un ciudadano, en el distrito de Santa Anita.

El hecho ocurrió el 23 de julio, cuando agentes que realizaban patrullaje motorizado por la jurisdicción detectaron el presunto robo de equipos valorizados en aproximadamente S/ 5,000, pertenecientes a Fidel Alonso Osorio del Rosario.

Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos huyeron a bordo de un automóvil Kia Cerato de placa F2J-439, iniciándose una persecución por la avenida Colectora Industrial.

La fuga terminó en el cruce de la avenida Colectora Industrial con la calle Los Tilos, donde el vehículo en el que escapaban se vio involucrado en un accidente de tránsito tras impactar contra otra unidad.

Los intervenidos fueron identificados como Jordi Samir Balarezo Chacón y Abel Gonzales Pauhuara, quienes fueron reducidos por los agentes para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante la intervención, Balarezo Chacón presentaba lesiones visibles, por lo que fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, donde recibió atención médica antes de ser conducido a la Depincri Ate–Santa Anita.

En la maletera del vehículo, los policías hallaron una impresora Epson de color negro, un televisor y una estufa esterilizadora, bienes que, según el agraviado, habían sido sustraídos minutos antes.

Las especies recuperadas fueron incautadas como parte de las investigaciones y serán sometidas a las diligencias periciales correspondientes para determinar su procedencia.

Al verificar la identidad de los detenidos, los agentes descubrieron que Abel Gonzales Pauhuara era un suboficial de tercera de la Policía Nacional, asignado a la Comisaría San Andrés de la División de Operaciones Urbanas Centro.

De acuerdo con el parte policial, al comunicarse con su dependencia, se confirmó que el efectivo policial se encontraba ausente de su servicio al momento de la intervención.

Tras la captura, ambos fueron puestos a disposición de la Depincri Ate–Santa Anita, donde quedaron detenidos de manera preliminar por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

El caso también fue comunicado a las instancias correspondientes de la institución policial para las investigaciones administrativas respecto a la presunta participación del efectivo PNP.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si los intervenidos estarían implicados en otros hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción y establecer todas las responsabilidades conforme a ley.