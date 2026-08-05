La Policía capturó a cinco presuntos integrantes de la banda criminal “La Nueva Generación”, involucrados en la extorsión y atentado en Piura contra la vivienda de la cantante Thamara Gómez, a quien tenían planificado enviar una nueva carta extorsiva.

Cayeron, la tarde del lunes, en el sector El Boquerón de Núñez, donde personal policial que seguía sus pasos halló un morral con otra carta para exigir dinero a la cantante a cuya casa atacaron el sábado.

Ataque

Además, había dos artefactos explosivos a ser utilizados para perpetrar un nuevo ataque contra la vivienda de la cantante, pues se habría negado a pagar los 50 mil soles que le exigieron y denunció el hecho a la Policía.

Los detenidos son José V. C. (38), Aldo C. T. (25), Junior G. Z. (31), Nelson P. A. (30) y Hagler C. J. (39). y son interrogados.

Requisa

La Divincri Piura, Depincri Sullana, el INPE y el Ministerio Público ejecutaron el megaoperativo policial “Rayo – Requisa” en el establecimiento penitenciario ex Río Seco.

En la intervención se ingresó a la celda del reo Jazzmer P. A., supuesto coordinador de la banda.

En el penal se halló libretas con apuntes y números telefónicos, además de equipos tecnológicos.