Mientras Colombia se alista para un cambio presidencial “revolucionario” este viernes, de la izquierda a la ultraderecha, el presidente electo, Abelardo de La Espriella, presentó oficialmente los Bloques de Seguridad Urbana, estrategia que coordinará las acciones del Ejecutivo, las alcaldías y la fuerza pública para vencer a la delincuencia.

Con la lucha contra la criminalidad como primera prioridad de gobierno, De la Espriella explicó que se diseñó una matriz con indicadores de gestión para verificar avances, detectar ajustes necesarios y monitorear los resultados.

Plan

El plan comenzará en una primera fase que incluirá a Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha, ciudades donde se implementarán los primeros Bloques de Seguridad Urbana.

Consolidado, el modelo en estas capitales se extenderá al resto de Colombia.

El esquema será complementado con un plan de seguridad territorial que buscará fortalecer la presencia institucional y el respaldo a la fuerza pública en departamentos y municipios.

Guerra civil

Al insistir que tiene pruebas de un fraude con intervención extranjera en las elecciones presidenciales, el mandatario saliente, Gustavo Petro, aseguró que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una “guerra civil”.

La derecha teme un estallido de protestas como las que Petro respaldó contra su antecesor, Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

En tanto, guerrilleros de Comandos de la Frontera pidieron Abelardo de la Espriella continuar el proceso de paz iniciado por Petro.

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, presentó oficialmente los Bloques de Seguridad Urbana.