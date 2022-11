Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en opinar sobre el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora, el cual se viene llevando a cabo este viernes 25 de noviembre. Y es que la conductora calificó de “barata” la boda de la exvengadora y hasta la comparó con la de Ethel Pozo y Julián Alexander.

“Si nuestra fiesta de los 25 años costó más de 20 mil dólares, que fue sencilla, una cosa entre amigos... Esta boda no costó ni dos soles. Es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, peor que la de Ethel”, comenzó diciendo.

“Habían estacas con sábanas puestas. Me hizo recordar cuando mi mamá tenía un tendal, vivíamos en Huacho humildemente, y colgaba las sábanas recién lavadas porque no había secadora, eso parecía, me dio hasta nostalgia”, agregó entre risas.

Por otra parte, la figura de ATV también se refirió al terno que vistió Jackson Mora y aseguró que no se trataría de un ejemplar de Dolce Gabbana.

“El terno fue bamba, no costó más de 100 soles, la telita bien baratita, se notaba, ni siquiera la corbata. Se le encogió el pantalón (...) A esa boda le faltó todo, elegancia, glamour y clase. La gente había ido vestida como cuando van al mercado”, finalizó.