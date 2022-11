Gabriela Herrera fue recientemente eliminada de “El Gran Show” por haber incumplido normas de su contrato y declarado para el programa “Amor y Fuego”, motivo por el que la productora de Gisela Valcárcel le habría enviado una carta notarial para que pague una fuerte multa.

Y es que un reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, interceptó a la bailarina para preguntarle sobre esta polémica. “Gabriela, ¿nos hemos enterado que GV te ha mandado una carta notarial diciendo que tienes que pagar 4UITS?”, le consultaron. “No puedo responder, no puedo responder justo por esos temitas”, respondió.

En ese sentido, el hombre de presa también le consultó sobre si la joven influencer consideraría que el equipo de la popular ‘Señito’ estarían siendo muy drásticos con ella. “Lo que se ve, no se pregunta. ¿Qué te puedo decir? No puedo responder. Me tienen atada por ese lado”, señaló.

¿Cuánto tendría que pagar Gabriela Herrera a GV Producciones?

De acuerdo con un informe emitido por el programa ‘Amor y Fuego’, Gabriela Herrera debería pagar 4UITS, lo cual sumaría cerca de S/ 19 mil soles. Esta multa sería por no respetar el contrato, luego que decidiera declarar para las cámaras de Willax TV.

