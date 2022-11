No los puede ver ni en pintura. Adolfo Aguilar fue sorprendido al ser interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego” durante un evento organizado por una cadena de comida rápida. Sin embargo, el jurado de “El Gran Show” se mostró bastante temeroso al responderle al espacio de espectáculos.

“No puedo, no puedo declarar muchísimas gracias por acercarse”, señaló el también actor. No obstante, la reportera no dudó en insistir. “Adolfo, supongo que tienes un poco de temor”.

En ese sentido, Adolfo negó tenerle algún tipo de miedo a Gisela Valcárcel, pues recordemos que sacó a Gabriela Herrera del reality de baile por haber declarado para el espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No, no tengo temor, solamente que no se puede”, finalizó diciendo Aguilar, quien se alejó rápidamente de las cámaras del magazine de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR