No le digas. Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio este último viernes 25 de noviembre, motivo por el que Magaly Medina no dudó en destruir a la parejita y señaló que su boda no había tenido nada de glamour, ni elegancia.

“Hubo un valiente, porque esta mujer, durante muchísimos años, ha denotado en su actitud una vulgaridad tremenda, porque no hay nada peor que hacer el papel de amante. Si bien el Loco Vargas fue el infiel, pero ella se encargó de enrostrarlo todos los días a nivel nacional, pero para su mala suerte, el Loco terminó choteándola y volvió con su esposa”, comenzó diciendo.

“Ahora llegó su salvador, le propuso matrimonio y la llevó al altar (...) Esta boda no fue ni el 1% de lo que se esperaba. Miren a los invitados con camisas de manga corta, para una boda te vistes formal. Un altar donde te vas a casar no tiene por qué tener la publicidad de la municipalidad del alcalde que te está casando. Esos detalles han hecho que la boda se vea nada elegante, nada fina, pusieron sábanas al sol para que se sequen”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ destruyó a la exvengadora por no haberse preocupado por los mínimos detalles de su unión con el luchador. Asimismo, señaló que la poca elegancia de su matrimonio le hacía honor a la ‘chabacanería’ a de la modelo.

“Miren esa boda, falta de gracia, pero bueno, le hacía honor a ella, el mal gusto ha predominado. ¿Qué le podemos pedir a Tilsa Lozano? ¿Elegancia? No, eso está en los genes, en la crianza, cero clase”, finalizó.

