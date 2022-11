Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio este último viernes 25 de noviembre, boda que se llevó a cabo luego de la de Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Y es que los usuarios no hiciero esperar sus reacciones y hasta compararon dichos eventos.

Tanto en Twitter como en Instagram, los distintos cibernautas se refirieron a los detalles como la decoración y también las tortas. Incluso hasta las vincularon con la serie “Al fondo hay sitio”.

Todo fue expuesto por el portal web de espectáculos, “Instarándula”, quienes fueron los encargados de compartir varios comentarios que vincularon la torta de boda de la exvengadora, con la que hubieran tenido “Los Gonzáles”, mientras la de la exreina de bellaza con la que hubiera tenido uno de “Los Maldini”.

Frente a ello, Samuel Suárez no dudó en comentar al respecto. “De gustos y colores no han escrito losautores jeje pero es válida la comparación, torta Maldini vs Torta Gonzáles. Igual ambas lindas a su estilo”, escribió.

