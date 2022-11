Gino Pesaressi arremetió contra Melissa Paredes , Facundo González y Santiago Suarez, en la última gala de 26 de noviembre de ‘El Gran Show’. Y es que ellos ganaron el versus de equipos y arrasaron contra Gino, Leysi Suárez y Milena Zárate.

Pesaressi confesó su frustración y dijo que el team de Melissa Paredes siempre fue el “favorito” del jurado . Sin embargo, la mala reacción del exconductor de ‘En Boca de Todos’ se debe a problemas personales.

“A veces nosotros venimos al trabajo y no sabemos los temas personales que tenemos, y Gino tiene un personal y privado que es entendible”; comentó Melissa Paredes.

¿Qué le pasó a Gino Pesaressi?

Gino Pesaressi confesó que está pasando por un difícil momento familiar, el cual aún no logra resolver. “Tengo unos temas personales, he estado bajo mucha presión, mucha tensión, intento refugiarme en el trabajo, pero a veces esas emociones se cruzan” , dijo apenas dejó la pista de baile de ‘El Gran Show’.

“Me embargaron un montón de emociones que no supe manejar... es un cúmulo de cosas que tengo en la cabeza, ellos no tienen por qué ganarse, tengo que aprender a manejarlo”, contestó horas después.

Gino Pesaressi llora por su hija

En la última edición de ‘El Gran Show’, la hija de Gino Pesaressi le dedicó un emotivo mensaje provocando que él estallara en llanto. Como se sabe, el modelo está separado de la madre de su hija, Mariana Vértiz:

“Cualquier cosa que tenga que ver con mi hija y pensar en todo lo que he pasado a lo largo de mi vida con ella es un a locura. Ser hombre en estos tiempos y, obviamente, ser un padre soltero es muy difícil. Todo lo que hago es para mi hija y para que esté orgullosa tarde o temprano de mí. Tengo que manejar bien los niveles de emociones, pero no tiene nada que ver con mi hija, es un tema familiar, pero ver a mi hija, agarra esa parte sensible que tengo”.

