El 26 de noviembre de 2022, tras la última gala de El gran show, Melissa Paredes aseguró que está lista para levantar la copa de la temporada y afirmó que Gino Pesaressi y Milena Zárate merecían quedar sentenciados.

“A mí me encantó el versus, me divertí muchísimo, la pasé bien, fue muy potente, muy fuerte el reggaetón. Si bien es cierto ellos se quejaron porque hay dos hombres, yo más bien me hubiera quejado que ellas son dos mujeres y el reggaetón es más sensualidad, más movimiento de trasero porque literal eso es el reggaetón, mucha sensualidad, mucho movimiento de trasero, mucha fuerza, y ellos no hicieron nada de eso, entonces no supieron aprovechar y no supieron jugar sus cartas, yo creo. Sin embargo nosotros aprovechamos bien y aparte hacíamos más también y se notó”, dijo Melissa Paredes.

La pareja de Anthony Aranda descartó que el jurado tenga preferencias: “No, a mí no me parece que hubo ventaja, a mí me parece hubieron excusas, mas bien”.

“Yo estoy contenta de estar en la semifinal, yo creo que llego a la final sí o sí, a esforzarnos más, de hecho. Esta gala que ha sido 4 ritmos mas el ritmo del versus, han sido 5 coreografías también, yo creo que a la final llegamos de una manera mejor y más preparados”, dijo Melissa Paredes.

Además, la actriz se mostró de acuerdo con la sentencia: “Sí, me parece que estuvo bien porque en realidad a Gino no le fue bien en la gala en sí y Milena tampoco porque no hizo bien el huaino, el huaino tiene una particularidad, que es el zapateo y no, para nada lo hizo bien”.

“Se han ido dos de los mejores a sentencia”, comentó el reportero. “Bueno, ahora hay... me parece que no es dos de los mejores, me parece que todos estamos a la par siendo los mejores... excepto Facundo, Facundo no me parece, pero quizás... miralo, sorprendió hoy día con 11, entonces me parece que ahorita está para cualquiera”.

“Siempre me ponen lo que sea y yo hago, yo ejecuto, yo lo hago bien, conozco mi cámara, carisma, todo, entonces vamos con esa y yo creo que sí, sorprender siempre”, acotó.

“¿Levantas la copa?”, le preguntaron. “Como sea la levanto”, respondió Melissa Paredes.

