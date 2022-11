Jazmín Pinedo comentó que fue invitada a la boda de Tilsa lozano , pero no pudo asistir debido al problema en la piel que tenía. “Me perdí la boda de mi amiguis, la doctora me dijo que tenía que seguir con el tratamiento hasta el final”, comentó este lunes 28 de noviembre en ‘Más Espectáculos’.

Asimismo, se refirió a las burlas que hicieron Magaly Medina, Rodrigo González y varios usuarios en redes sociales respecto a la ‘austeridad’ que mostró Tilsa y Jackson Mora en su matrimonio, realizado el 25 de noviembre.

Jazmín tildó de “noticias irrelevantes” los comentarios de los periodistas de espectáculos. “Que dicen cuanta plata debes gastar en tu boda, qué vestido te debes de poner, como se tiene que comportar la fecha a tu alrededor, al final, en una fecha importante, soo debe depender de lo que quiere una y te hace feliz”; comenzó diciendo la popular ‘Chinita’.

Recordemos que Jackson Mora fue tildado de “tacaño” por Magaly Medina, por hacer una supuesta “boda barata”. Jazmín Pinedo defendió a sus amigos y resaltó que ellos tienen hijos.

“Si tú quieres gastar 5 soles o 5 mil dólares, es un problema que tiene ver cada familia, según su situación económica, según lo que les gusta y según sus prioridades. Algunos, como este caso, como es el de Tilsa Lozano , tiene niños de por medio, los que somos papás priorizamos el futro de nuestros hijos. Por allí que parejas mas jóvenes tienen disposición a más gastos porque recién están empezando”, sostuvo Pinedo.

“Nadie tiene por qué decirte qué vestido te pones, ni mucho menos cómo tienes que celebrar un día importante. Y si no te gusta pon la plata tuya y ahí pasas la primicia” , agregó.

Qué dijo Magaly deja por los suelos sobre boda de Tilsa Lozano y Jackson

Magaly Medina dio con palo el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Esta boda no costó ni dos soles. Es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, peor que la de Ethel”.

“Habían estacas con sábanas puestas. Me hizo recordar cuando mi mamá tenía un tendal, vivíamos en Huacho humildemente, y colgaba las sábanas recién lavadas porque no había secadora, eso parecía, me dio hasta nostalgia”, agregó entre risas.

