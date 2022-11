Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Brunella Horna, quien le habría advertido con demandarla por haberla llamado “Brutella” en televisión nacional. Y es que la conductora no dudó en aprovechar la oportunidad para cuestionar fuertemente el desenvolvimiento de la joven empresaria como presentadora de “América Hoy”.

“‘¡Ay la baby Bru! A mi me parece una chica tan... ¿qué puedo decir? No es una mujer bien hablada, no tiene una gran cultura, no demuestra un empoderamiento, simplemente no está capacitada para ser conductora”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también se burló de la exchica reality y la invitó a que, en vez de “perder el tiempo” pensando en demandarla, se dedique a formar un hogar con Richard Acuña, con quien está próxima a contraer matrimonio.

" Yo la llamé Brutella y amenazó con demandarme... ¿Para qué te metes en cosas de grandes? Ándate a tu casa nomás, ahora que te vas a casar con plata como cancha, dedícate a hacer las cosas de tu casa”, finalizó diciendo Medina entre risas.

