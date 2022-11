Carlos Cacho afirmó haber sido el entrenador de Tilsa Lozano para la entrevista que tuvo con Magaly Medina, donde según el estilista, dejó sin palabras a la ‘urraca’, quien no soportó las hipocresías y reveló los verdaderos motivos por los que la ‘ex conejita’ salió bien librada.

Los culpables de la entrevista que le da vergüenza a Magaly Medina, fueron su productor y la gerente de producción, quienes aceptaron pagarle a Tilsa Lozano por una entrevista y dándole el gusto de no hablar de sus polémicas confesiones, siendo la amante del ‘Loco’ Vargas: “Latina le pagó 50 mil soles para que ella vaya a mi programa, yo jamás entenderé cómo pudieron aceptar los productores, que esta chica se siente y que no le puedan hacer las preguntas que todos querían saber”.

Magaly Medina comparó el momento que pasó, con la de un perro que no puede ladrar ni morder porque le ponen un “bozal”, en sus propias palabras y reveló que incluso en pleno programa, estaba la mamá de Tilsa, amenazando que si decían algo del Loco Vargas o de otro escándalo de la Lozano, la exmodelo se iría: “Cuando yo empezaba a tocar el tema, Ney Guerrero y la mamá de la Tilsa me decían ‘se va a ir’ y me dijeron que si yo no hacía el programa, tenía penalidades económicas”.

