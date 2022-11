Pese a que la conductora de ‘América Hoy’ repitió en numerosas ocasiones que iría al mundial de Qatar junto a su futuro esposo, todo parece haber cambiado ahora, que Richard Acuña está camino al país del mundial con su familia y sin su modelo.

Desde el 25 de noviembre, Richard Acuña se encuentra en ruta a Qatar, pero no está solo, el viaje lo está haciendo con su papá y hermana y Magaly lo contó así: “La Brune que de todas maneras lo había anunciado y que djo que a su pareja no la dejaría ir sola a Qatar, pero donde manda capitán no manda marinero, César se llevó a sus hijos a Qatar y sin equipaje”.

Pese a que Brunella afirmó desde hace meses que iría a Qatar y que no dejaría que “su marido " vaya solo a ver al mundial, hoy la historia es otra y el pasaje que la modelo afirmó haber comprado con su dinero, lo habría regalado y quien estaría pagando el viaje de familia sin la modelo, sería César Acuña: “Al novio no le interesó que estén a punto de casarse, viaje con el papá y se va con el papá y la novia se queda aquí tirando cintura”.

