Las metidas de pata de Brunella Horna, han sido motivo de burlas del público y cibernautas y por supuesto, de Magaly Medina, quien en más de una ocasión, resaltó la poca preparación y tino para comentar que tiene la futura esposa de Richard Acuña.

La ‘urraca’ comenzó resaltando el nivel de preparación que tiene la modelo: “No es una mujer bien hablada, no tiene cultura, no está capacitada para ser conductora”, motivo por el que la llamó “Brutella”, apodo por el que habrían amenazado a Magaly Medina con demandarla: “Debido a que la llamé Brutella, amenazó con demandarme”.

Según comentó Magaly, la joven conductora de ‘América Hoy’, no estaría preparada para la televisión y mucho menos para meterse en discusiones con otros conductores y la mandó a su casa: “Para qué te metes en cosas de grande, mejor quédate en tu casa, nomás a hacer las labores de la casa que a tí como Nutella, te quedan perfecto”.

