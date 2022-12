Jessica Newton y sus reinas de belleza aparecieron en el programa Amor y fuego, donde Rodrigo González y Gigi Mitre aprovecharon en preguntar a Almendra Castillo, Miss Supranational Perú 2022, si era la nueva pareja de Nicola Porcella.

“Is she Nicola’s girlfriend? (¿Es ella la novia de Nicola?)”, preguntó Rodrigo González. “No”, respondió la modelo. “We are just friends (solo somos amigos) (...) Sí, claro, lo conozco, nos conocemos hace años”, acotó.

“Yo he visto esa foto (de Nicola y Almendra) y casi me ha dado algo”, interrumpió Jessica Newton. “Ha visto la foto y casi le ha dado algo, dice Jessica. ‘(Jessica dirá) yo remando para mejorar la imagen del certamen y tú me vienes a salir con Nicola, hijita’”, comentó Rodrigo González.

“No, solamente amigos, amigos del medio, nada más”, descartó Almendra Castillo, quien aseguró que aunque conoce a Nicola Porcella, nunca han salido solos: “No, solamente somos amigos, tenemos muchísimos amigos en común y como les comentaba, nos conocemos hace muchos años”.

“¿Eres parte de esas fiestas ruidosas que los vecinos denuncian?”, preguntó ‘Peluchín’. “¿Tú crees? ¿Te parece que yo pertenezco a ese mundo? No, nos conocemos, pero eso no significa que siempre estemos saliendo, o sea, nos conocemos el grupo, tenemos muchos amigos en común y a veces coincidimos, en otras no, pero ahorita estoy trabajando y enfocada en trabajar, en hacer mis cosas”, dijo Almendra, quien admitió que Nicla “es guapo”.

Por su parte, Jessica Newton admitió que entró en pánico al saber que su reina era amiga de Nicola Porcella: “Yo estaba tranquila, relajada, viendo a las misses pintando para Smile Train, imagínate, y de repente miro en el Instagram una foto y yo hago ¡Ugh!”.

“Ese tipo de cosas que antes me torturaban, han pasado a ser divertidas”, dijo Jessica Newton entre risas.

Fuente: Willax Televisión

