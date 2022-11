Luego que el periodista Samuel Suárez difundió la infomación de que Nicola Porcella tenía una presentación en la discoteca Dubái de Pucallpa, el chico reality llegó a Dubái, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos, y se pronunció con ironía sobre todas las burlas que recibió.

“Quiero contarles que ya llegué acá, a la discoteca Dubái de Pucallpa, justo me he encontrado con este carro acá, justo estamos acá. Los envidiosos dirán que estoy en Dubái, pero no, gracias a todas las páginas que pensaban que estaba en Dubái, pero no, estoy acá”, dijo Nicola Porcella desde Dubái.

“Jajaja de verdad se fue a Dubái, no a la discoteca Dubái de Pucallpa jajaja, qué buena... Ya tampoco es humillarnos, Nicola”, respondió ‘Samu’ en Instarandula. El periodista admitió que fue “incrédulo”.

“Uno pensando que estaba por Jirón Dubái con emancipación y de verdad aparece por los verdaderos Dubáis, eso me pasa por incrédulo”, señaló. “Me incluyo, quedé así (payaso) y yo creyéndole a la ‘ratuja’ que me dijo que en su tierra estaban promocionándolo en la discoteca Dubái”.

“Lo bueno de esto es que sus vecinos dormirán tranquilos al menos por unos días”, comentó un usuario a ‘Samu’. “Jajaja igual que no se acostumbren ahh, que no creo el presupuesto le alcance para el mes entero, así que los vecinos duerman todo lo que puedan que unos días viene con los nuevos hits de medio oriente”, respondió el periodista.

Sin embargo, la persona que aseguró que Nicola Porcella viajaba a Pucallpa para presentarse en la discoteca Dubái y no a la ciudad Dubái, explicó que sí existe una promoción en dicho local: “Bueno Samu, acá se estaba promocionando su presentación desde la semana pasada tal como te envié la publicación, pero bueno, yo también quedé (payaso)... Seguro que les ofrecieron ir al verdadero Dubái y obvio que no pudieron rechazar, antes de vernir a la discoteca Dubái”.

Nicola Porcella - diario Ojo

Fuente: Instagram Nicola Porcella | Instarandula

