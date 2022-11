Este 24 de noviembre de 2022, el chico reality Nicola Porcella reveló que está muerto en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A través de Instagram Stories, Nicola Porcella contó que descubrió que su DNI está cancelado por fallecimiento: “El DNI consultado está cancelado, motivo: A - fallecimiento”, se lee en la página web.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según la Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, dijo Nicola Porcella.

“Si alguien ha suplantado mi identidad, por favor devuélvanmela porque figuro como fallecido y no puedo sacar mis documentos. Por favor, se los pido, devuélvanme mi identidad, así que nada, vamos a ver qué pasó”.

“Bueno, me acabo de enterar que estoy muerto”, señaló Nicola Porcella en otro post. “Cosas que solo me pasan a mí, renovar documentos y enterarme que estoy muerto desde agosto”, comentó.

Nicola Porcella se tomó con humor este error: “Voy a encontrar al que me mató”.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

Fuente: Instagram @nicolaporcella12

