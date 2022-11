Samuel Suárez no dudó en expresar su indignación frente al encuentro que tuvo Dalia Durán con su agresor, John Kelvin, con quien se fue a cenar y brindar luego de haber conciliado. Recordemos que la cubana fue masacrada física y psicológicamente por el cumbiambero hace un año atrás, motivo por el que estuvo preso.

“No sé qué estará pasando por la cabeza de Dalia, se paró al frente a hablar, la encararon, por qué te sentaste a brindar con tu agresor y ella campante, quería justificarse. Para llevar la fiesta en paz no necesitas almuercitos... ¡Ay que bonito me estás cantando! No llego a entender qué pasa por su cabeza, qué tan dependiente de John Kelvin está, que no lo olvida, no lo suelta”, comenzó diciendo el periodista.

A través de su plataforma “Instarándula”, el popular ‘Samu’ dejó en claro que toda esta situación mediática solo le estaría beneficiando al cantante peruano, quien viene nuevamente impulsando su carrera musical.

“¿A quién le beneficiaría que hubieras cámaras y que tú estés ahí como si nada pasó en besitos y abrazos? Dalia lo miraba embobada, ya te olvidaste cuando estuviste masacrada, cuando todo el Perú se indignó con tu caso, cuando saliste llorando, te dieron trabajo para que salgas adelante, porque todos sentimos en carne propia lo que habías pasado”, agregó.

“No la siento falsa, tiene que haber un tema psicológico inconcluso. ¿Realmente querrá reconquistar a John Kelvin? ¿Cómo puedes estar así de tranquila al costado de alguien que te hizo tanto daño? ¿Qué falta... Que mañana sea la protagonista de su videoclip?”, finalizó.

