Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en mostrar su total rechazo hacia Dalia Durán, quien recientemente se juntó para conciliar con su expareja y también agresor, John Kelvin. Sin embargo, ante el proceso legal que tuvieron ambos, la cubana se animó a tomarse una copa de vino con el hombre que la masacró hace uno año atrás.

“No sé si son falta de neuronas, una mujer que no ha superado el estrés post traumático, una mujer que tiene el autoestima tan baja, que no le queda ni una pizca de amor propio. Nos ha dejado a todos avergonzados, humillados”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ cuestionó duramente las explicaciones que dio la modelo en la última edición de “América Hoy”, donde aseguró que pese al encuentro con el cumbiambero, no se olvida de la golpiza y el daño que le hizo.

“Por tus hijos, Dalia Durán, es que tienes que tener un poquito de dignidad y buscar el amor propio que no tienes hoy. Búscalo en lo profundo de tu ser a ver si encuentras algo (...) Yo de verdad espero que nunca más venga a mi programa a pedirme apoyo, que le vaya muy bien, pero no quiero saber absolutamente nada de ella ni de lo que le pueda pasar”, agregó bastante molesta.

“Me daría arcadas, náuseas sentarme con un hombre así, pararme a su lado, se me revolvería el estómago, no podría comerme ni siquiera un pedazo de pan. A mi me abraza mi violador, y yo lo tiras, lo botas, te vas, esta mujer necesita psiquiatra, no lo miras con esos ojos de cordero degollado”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR