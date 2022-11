Se olvidó de todo por unas horas y no solo brindó con su agresor, además lo tomó de la mano para consolarlo y todo fue grabado y cuando se difundió, logró indignar a Magaly Medina, quien desde el primer día fue la principal defensora de Dalia Durán.

Al ver las declaraciones de Dalia Durán en el programa de Ethel Pozo, Magaly Medina no pudo aguantar las críticas en contra de la cubana, quien, hasta hoy, fue su protegida ante los maltratos de John Kelvin y le aconsejó tener un poco de amor por ella misma: “Tienes que tener un poquito de dignidad y buscar un poco del amor propio que no tienes hoy, en el fondo de ti”.

La ‘urraca’ además afirmó que la abogada, que le consiguieron gratis, le dijo Dalia que concilie y se vaya a su casa: “Tú no lo vas a decir, tu abogada te dijo, ve concilia y regresas a tu casa”.

Finalmente, todo habría sido un teatro armado por John Kelvin y sus abogados para que él quede bien ante el Perú y quien les dejó todo servido, fue Dalia Durán: “Tú has sido una tonta útil y has colaborado para que él quede bien, y tú has quedado como una pobre tonta, que no sabe respetar sus derechos, que no sabe ser agradecida con todo un país que la apoyó, le consiguieron, casa, abogado gratis, cosas para el hogar, pensión, yo realmente estoy indignada”.

