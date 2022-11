Aldo Miyashiro y Óscar del Portal volvieron a las canchas, luego de alejarse por ser ampayados siendo infieles a sus esposas y por su pecado, Yaco Eskenazi estaría siendo afectado, ya que a su esposa no le gusta que salga con ellos.

“A qué mujer en este país le hace bien que su enamorado o marido vayan a las pichangas, todavía están en rojo como el sauna de Deyvis”, fue así como Magaly aseguró que Yaco Eskeanzi debería respetar un poco la posición de su esposa, quien se sentiría insegura por los amigos que tienen y con justa razón.

Al escuchar que Natalie afirmó que Yaco le avisa media hora antes de irse a jugar fútbol, Magaly no pudo evitar dar una recomendación: “Cómo le vas a avisar media hora antes, por lo menos para que se le pase la cólera, dos días antes”.

Pero los consejos no fueron solo para Yaco, también para Natalie, y Magaly le dio un argumento creíble y comprobable para que Yaco entienda la preocupación de la ‘Ex Miss Perú’: “Lo que tú debes decirle Natalie es, yo no dudo de ti, dudo de los otros, ahí sí tienes argumento, para dudar de los otros, porque ellos no han Sido unos santos, porque se han portado bien pichangosos”.

