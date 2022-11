La ‘urraca’ no pudo evitar burlarse de Melissa Klug por dejarse picar por Brunella Horna, quien además no tenía la intensión de hacerlo, ya que le hizo una simple pregunta, pero la ‘Blanca de Chucuito’, se molestó de más.

La pregunta de Brunella fue simple: “A qué equipo se irá Jesús el próximo año” y Melissa se mostró cortante, pero Magaly sabe por qué la ‘Blanca de Chucuito’ se mostró incómoda: “Creo que ni Jesús sabe qué equipo lo va a contratar, si ha tenido un pésimo desarrollo lo van a a tener que vender”.

La ‘urraca’ dejó entrever que los viajes y lujos en casa, los estaría pagando Melissa Klug y que su futuro esposo, tendría un futuro incierto en el futbol, ya que no es el mejor en su profesión: “A Jesús Barco lo vemos más en las páginas de farándula que en las de deportes, no hay que ponernos la venda en los ojos, él no le llega ni a los talones ni al más destacado del Perú”.

