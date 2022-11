Luego de ver a Melissa Klug picarse por una simple pregunta de Brunella Horna, Magaly Medina no dudó en aclarar que quizá las razones de la ‘Blanca de Chucuito’ están en que ella conoce la verdad de su pareja, quien no tendría futuro en las canchas.

Actualmente, Jesús Barco se desenvuelve como futbolista del ‘Sport Boys’, pero su jornada no habría sido buena, según explicó Magaly Medina: “Es un jugador mediocre, es lo que yo tengo entendido, el resultado de este año es que es mediocre”, afirmando que ni su club sabe si lo quieren con su camiseta.

La ‘Blanca de Chucuito’ acaba de regresar de Tailandia y aparentemente quien habría financiado casi todo el viaje, sería Melissa Klug y podría seguir siendo así si el futbolista no logra que un equipo lo contrate con su “mediocre” trayectoria: “Mejor que vaya buscando su carrera para que cuando se casen tengas un soporte económico, no solo emocional, no vas a estar parando la olla todos los días”.

