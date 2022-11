La popular ‘Bubu’ se topó con Melissa Klug, a quien le preguntó sobre el equipo en el que jugaría su pareja, Jesús Barco, sin embargo, algo parece no haberle gustado a la ‘Blanca de Chucuito’ y la evadió, mencionando que eso lo diría en un programa deportivo su pareja, Brunella intentó dejar mal parada a la ex de Jefferson Farfán, mencionando que no había nada de malo en decirlo, logrando que la invitada se pique y la cuadre. | VIDEO: América TV