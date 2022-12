Patricia González, madre de Natalie Vértiz , se pronunció por primera vez sobre su yerno Yaco Eskenazi . La mamá de la modelo concursó en el programa “En esta cocina... Mando yo” y contó que quisiera tener otro nieto.

“A mí me encantaría, no voy a decir que no, me encantaría una mujercita, creo que aunque son muy felices con los bebes, Natalie también necesita a su reinita”, contó emocionada.

Además, reveló como es su relación actual con Yaco, quien se casó con Natalie en julio del 2015 y tienen dos hijos: Liam y Leo. Ella aclaró que no es una suegra antipática:

“[¿Cómo se lleva con Yaco?] Muy bien, él me dice ‘suegris’ y yo le digo ‘yernis’. Siempre estoy con ellos, siempre me llaman, me visitan, me encanta. Yo no soy una suegra antipática, para nada, a mí me gusta la unión de la pareja, me encanta que sean un matrimonio estable, que estén con los bebés”.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre su suegra?

Yaco Eskenazi también habló de su suegra, a quien llenó de elogios y dijo que tienen una relación muy cercana.

“Tengo la suerte de tener una suegra bastante buena onda, podría decir que es una de mis mejores amigas, más que una relación de suegra-yerno, es una relación de amigos”, contó.

Esta edición de “En esta cocina... Mando yo” se emite este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión.

TE PUEDE INTERESAR