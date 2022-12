Este 14 de diciembre de 2022, Natalie Vértiz dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Yaco Eskenazi por sus 43 años. A través de Instagram, la modelo también compartió románticas imágenes junto al exchico reality y sus dos hijos.

“Hoy mi jacobo esta de cumpleaños y yo soy la mas emocionada, amo celebrar tu vida, celebrarte mi amor! Celebrar que te tenemos, que tenemos la suerte de gozarte en lo mas íntimo”, escribió Natalie Vértiz en Instagram.

“Gracias por hacernos sonreir todos los días, gracias por tu energía.. gracias por esa chispa que aunque muchas veces te diga pesado, sabes que me encanta tu sentido del humor! Admiro mucho tu fortaleza y ese temple que tienes para sobrellevar todas las enseñanzas de la vida. Eres nuestro eterno CAPITÁN, contigo nos sentimos más fuertes y protegidos!”, acotó.

Además, Natalie Vértiz aseguró que no se equivocó al elegir a Yaco Eskenazi como su esposo: “Te amamos mi amor! No me equivoqué cuando te elegí como mi compañero de vida y padre de lo mas hermoso que tenemos, nuestros bebés”.

“Realmente podría explayarme hablando de ti, pero las palabras quedan cortas. Solo le pido a la vida que podamos celebrar miles de cumpleaños más, mucha salud y felicidad para ti y para nosotros mi amor! A celebrarrrrr este dia tan especial, mi chico de corazón de ORO! WE LOVE YOU”, concluyó.

