Natalie Vértiz se pronunció por el reciente video que publicó en sus redes sociales, donde deja entrever que le incomoda que su esposo Yaco Eskenazi regrese a jugar las ‘pichangas’ con los ‘Once Machos’, equipo de futbol amateur que lideran Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, involucrados en escándalos de infidelidad este 2022.

“Un día normal y tu esposo te sale con que se va a jugar una pichanga... Qué estás diciendo pedazo de estúpido” , se escucha decir a la modelo en TikTok, pero ella asegura que se trata de una broma.

“Yo con Yaco tenemos una relación de mucho sentido del humor, nos gusta fastidiarnos. Además, (Yaco) te encantó el video, creo. Es un juego entre nosotros, no es hablándole a nadie más”; comentó Natalie Vértiz a América Espectáculos.

Yaco dijo que le causó gracia el video de la madre de sus dos hijos: “Yo voy a seguir jugando pichangas siempre, me operé y tuve que esperar 7 meses para estar de vuelta en las canchas. Para mi es un regalo de la vida. No, cero permiso. Es como si ella me pidiera permiso para ir a Europa, no me pide permiso, me avisa que se va ”.

Natalie Vértiz recuerda que Yaco es vigilado

Natalie Vértiz reveló que Yaco no le pide permiso para ir a las famosas ‘pichangas’, pero que no duda de él: “Siempre hemos tenido mucho respeto el uno hacia el otro, nos gusta hacernos bromitas, y recién ha vuelto a las pichangas. Él tampoco me avisa (que va a las pichangas)”.

Sin embargo, lanzó una fuerte advertencia: “No dudo para nada de mi esposo, hasta que demuestre lo contrario... Me han dicho que lo están observando”,

Cabe indicar que, días atrás, Magaly Medina comentó: “ Cuidado Yaco, que muchos ojos te están vigilando ”.

TE PUEDE INTERESAR