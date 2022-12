Este 16 de diciembre de 2022, Magaly Medina arremetió contra Nicola Porcella y las conductoras de América Hoy por burlarse de los vecinos del chico reality, quienes lo han denunciado varias veces por hacer ruidosas fiestas en días de semana.

“El hoy día se presentó en el programa América hoy y no se le ocurrió mejor idea, tampoco a la producción del programa, que ayudar a burlarse de la gente que lo denuncia”, dijo Magaly Medina. “O sea, para esta gente de producción de América hoy es gracioso que él moleste a sus vecinos, es gracioso, y lo peor que Nicola Porcella hoy, en vivo, acepta que él no hace reuniones los fines de semana porque dice que su hijo está con él los fines de semana, así que lo hace entre lunes,martes, miércoles o jueves, peor pues, porque si él tiene tiempo para esos días vagar, la gente, la mayoría de nosotros, trabajamos”, acotó.

Magaly Medina también arremetió contra Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, a quienes acusó de prestarse para que Nicola Porcella se burle de sus vecinos: “Qué gracioso, eso es chiste para él, para los productores, bueno, no vamos a hablar de las bobas que conducen el programa porque no tienen nada de cerebro, van a ver una cosa así y no van a poner el equilibrio porque te estás burlando de tu público, de la señito que ve el programa al mediodía, de la gente que es jubilada o que tiene que trabajar temprano o que está todo el día cuidando a los nietos”.

Tras escuchar que Nicola Porcella se burló de una vecina que estuvo por mudarse por su culpa, Magaly Medina cuestionó la moral del chico reality y lo tildó de ‘misógino’.

“La vecina iba a vender su departamento, imagínate, tener que irte de un lugar donde te gusta vivir, que elegiste para vivir, que lo compraste con tanto esfuerzo porque tienes un hombre de esta categoría, de esta calaña moral, porque eso es lo que hay que decir, que no tiene ninguna consideración por el resto ¿qué podemos opinar de una persona que solo piensa en sí? Claro, que es egoísta, que es misógina, que le interesa dos pepinos estarse riendo de todos los habitantes de su edificio porque es lo que ha hecho en la mañana, reírse de ellos junto con la colaboración de las tontas que conducen el programa y por supuesto del productor que debería de ser pensante”.

Fuente: ATV

